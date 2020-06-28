Медведев о Кокорине: «Он в тройке лучших в России. Эпизод с обидой в прошлом. Любая команда будет счастлива видеть его в составе»

Генеральный директор высказался относительно возможного возвращения в клуб форварда .

– «Зенит» предпримет все усилия для того, чтобы вернуть Кокорина?

– Не секрет, что Кокорин один из лучших футболистов в нашей стране. Уж в тройку он точно входит.

– это не «Зенит» и не «Локомотив», но он там себя проявил не только в атаке, но и в обороне. Например, в матче против того же «Спартака». Достаточно посмотреть на статистику и увидеть, какой объем работы он проделал именно в обороне, особенно когда «Спартак» прижал «Сочи» к их воротам. А мог стоять в центре поля и ждать, когда к нему мяч прилетит.

Вместо этого он помогал защитникам, боролся, выиграл много единоборств. Без всякой статистики было видно, что он очень полезен команде.

А то, что не так много моментов в атаке, так это оттого, что «Сочи» удавалось контролировать игру полтайма, может быть чуть больше. В общем, игрок этот один из лучших. И любая команда будет счастлива видеть его в своем составе.

– Глобально у него осталась обида на «Зенит»?

– Мы с ним много общались. Я думаю, что нет. Ему было обидно, что он узнал об аренде в «Сочи» не от «Зенита».

Ну так вот случилось, что я был в отпуске, поговорить с ним не удалось. И он узнал об этом от сочинцев, которые радостно сказали ему, что он теперь их игрок. Но этот эпизод уже в прошлом.

– Будут ли какие-то сложности с его возвращением из «Сочи»?

– Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Многих игроков, которые изначально не хотели ехать в туда, теперь оттуда калачом не выманить, потому что город с прекрасной инфраструктурой, прекрасным климатом. Есть все для детей, есть где жить. Питание, рестораны, все красиво, – сказал Медведев в интервью Metaratings.ru.