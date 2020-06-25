🤔Помните последнюю победу «Спартака» над «Зенитом»? Ловите заслуженный бонус!

В центральном матче недели «Зенит» принимает «Спартак» в споре за выход в финал Олимп Кубка России.

Хозяева – фавориты полуфинала. Летом «Зенит» выиграл почти все свои матчи после возобновления сезона. Коэффициент на победу питерцев в основное время у Фонбет – 1.60. Шансы «Спартака» котируются ниже, зато и коэффициент заманчивее – 6.50!

Стоит подчеркнуть: это кубковый матч, а значит победителя точно выявят, пусть даже не в рамках 90 минут. Чувствуете, что основного времени командам не хватит? Тогда коэффициент на выход «Зенита» в финал – 1,35, а на «Спартак» в этом свете Фонбет предлагает поставить за 3,20.

Многие считают, что именно сильнейший клуб из этой пары в итоге возьмет Олимп Кубок России… Предвидеть будущее непросто, зато всегда можно блеснуть знанием истории!

Помните, в каком году «Спартак» последний раз обыгрывал «Зенит» в официальном матче? Фонбет подарит вам 500 рублей за верный ответ и ставку!