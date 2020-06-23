Агент Гайча: «Мы подписали контракт с ЦСКА, самым большим клубом России»

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Матиас Фавано, агент форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, подтвердил информацию о переходе игрока в ЦСКА.

«Мы подписали контракт с ЦСКА. Адольфо едет в Россию. Это были сложные переговоры, но в итоге мы сумели согласовать все условия сделки.

ЦСКА – большой шаг в Европе для Гайча, а Москва – прекрасный город. Будем надеяться, что Гайч и ЦСКА смогут завоевать много титулов вместе.

Гайч очень рад подписанию контракта с ЦСКА. Он много наслышан о болельщиках клуба, который является самым большим в России», – сказал агент в интервью Metaratings.ru.

ЦСКА купит Гайча за 8,5 млн евро. Форвард согласился на переход (Clarin)

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