«Зенит» готов предложить двухлетний контракт Кокорину (Metaratings)

Форвард Александр Кокорин может продолжит выступать за .

По данным Metaratings, петербургский клуб готов предложить игру новый контракт сроком на два года.

Высока вероятность, что эту сделку не заблокируют на высоком уровне.

Сейчас Кокорин выступает на правах аренды за , срок его соглашения истекает 31 июля. У нападающего есть конкретное предложение от южан.

Он неоднократно критиковал нынешнее руководство «Зенита» и заявлял, что хочет продолжить карьеру в Европе, а основным претендентом на него считался «Марсель».