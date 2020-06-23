«Зенит» готов предложить двухлетний контракт Кокорину (Metaratings)

Форвард Александр Кокорин может продолжит выступать за «Зенит».
По данным Metaratings, петербургский клуб готов предложить игру новый контракт сроком на два года.
Высока вероятность, что эту сделку не заблокируют на высоком уровне.
Сейчас Кокорин выступает на правах аренды за «Сочи», срок его соглашения истекает 31 июля. У нападающего есть конкретное предложение от южан.
Он неоднократно критиковал нынешнее руководство «Зенита» и заявлял, что хочет продолжить карьеру в Европе, а основным претендентом на него считался «Марсель».