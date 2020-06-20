«Бавария» – явный фаворит Кубка Германии. Для вас – 1000 рублей в подарок

Сегодня вечером в финале Кубка Германии сыграют «Бавария» и «Байер».

Мюнхенская команда – явный фаворит. Шансы на то, что обладателем трофея станет «Байер», ФОНБЕТ оценивает в 5 раз ниже, а на победу леверкузенцев в основное время можно поставить и вовсе с коэффициентом 9.20!

Все говорит за «Баварию», ведь к этой минуте главный немецкий гранд выиграл 16 официальных матчей подряд. Июньская встреча с «Байером» в рамках чемпионата Бундеслиги закончилась уверенной победой – 4:2. Леверкузенский клуб быстро открыл счет в том матче, но даже это не помогло…

Победа «Байера» в Кубке Германии станет сенсацией, а успех «Баварии» никого не удивит. Вы же при любом раскладе можете получить фрибет 1000 рублей от ФОНБЕТ! Для этого достаточно зарегистрироваться с промокодом FINAL и сделать 5 ставок на матч «Байер» – «Бавария», каждая – от 500 рублей и коэффициентом от 1.50.