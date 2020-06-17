ЦСКА играет со «Спартаком». Ловите две бесплатные ставки по 500 рублей, достаточно регистрации на сайте BingoBoom

На старте 25-го тура РПЛ нас сразу ждет мощный матч – московское дерби в борьбе за комфортную позицию в Лиге Европы.

ЦСКА удалось сохранить Виктора Гончаренко, но длинная безвыигрышная серия в чемпионате, 0 голов в трех последних матчах и результаты встреч со «Спартаком» (два поражения, ничья и лишь одна победа в четырех встречах за два сезона) оптимизма не внушают.

Команда Доменико Тедеско достаточно уверенно разобралась с «Арсеналом» и была в сантиметрах от успеха с «Уфой»: гол Соболева не засчитали, обратившись к ВАР, а мяч после сэйва Беленова почти пересек ленточку.

Букмекеры считают, что шансы команд на успех примерно равны: на победу ЦСКА дают коэффициент 2,95, выигрыш красно-белых можно взять за 2,52, а ничью – за 3,36.

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