ЦСКА предложил защитнику «Шленска» Плахете контракт на 4 года. Сумма сделки – около 2,7 млн евро (Jezioro Sportu)

Польский защитник Пшемыслав Плахета, выступающий за , может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Jezioro Sportu, на 22-летнего игрока претендует . По данным источника, московский клуб предложил Плахете 4-летний контракт.

Отмечается, что сумма трансфера может составить около 2,7 млн евро.

Игрок способен играть на обоих флангах. Во вчерашнем матче чемпионата Польши против «Краковии» (3:2) Плахета сделал дубль и отдал голевой пас.

Плахета провел 31 матч в чемпионате Польши этого сезона, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи. Его полная статистика – здесь.