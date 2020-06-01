Как мода влияет на футбол, а футбол на моду? Прямой эфир с представителем adidas. Присоединяйтесь к трансляции

22 июня в группе «Академии футбола» ВКонтакте пройдет прямой эфир с руководителем футбольного направления adidas СНГ Игорем Острицким.

Из эфира вы узнаете:

Как делают футбольную форму?

Почему в 90-е играли в широченных майках и заправляли их в шорты, а потом стали носить обтягивающие футболки?

Какой будет спортивная одежда будущего?

«Академия футбола» – проект Sports.ru и платежной системы «Мир». Вместе мы рассказываем о том, насколько многообразен футбол и как по-разному на него смотрят футболисты, судьи, тренеры, комментаторы и эксперты.

25 июня в «Академии» будет выпускной. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте, чтобы быть в курсе и получить возможность выиграть призы.