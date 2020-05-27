👉ЦСКА играет с «Зенитом»! Есть 500 рублей на ставку без условий

Главный матч тура РПЛ сыграли в пятницу в Сочи, но сегодня тоже есть шанс посмотреть бескомпромиссный футбол: ЦСКА, который пытается зацепиться за Лигу чемпионов, принимает лидирующий «Зенит».

Для армейцев поражение «Ростова» – шанс вплотную приблизиться к еврокубковой зоне. Букмекеры считают «Зенит» фаворитом и дают 2,26 на победу гостей. На парней Виктора Гончаренко можно зарядить с коэффициентом 3,46, а на ничью – именно так сыграли в первом круге – за 3,25.

Вот что думает о предстоящей игре Георгий Черданцев:

«Яркий матч по афише, но те матчи, которые мы уже посмотрели в чемпионате Испании, Кубке Италии, говорят нам, что афиша не всегда гарантирует зрелище с голами. Достаточно вспомнить вчерашнюю игру «Севильи» с «Барселоной» (0:0), то же самое «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом» (1:1). Пока большие матчи все-таки ближе к ничьей, поэтому я думаю, что ничья – самый напрашивающийся результат в предстоящем матче.

ЦСКА нужно играть на победу, команда борется за путевку в Лигу чемпионов, а «Зенит» с его колоссальным отрывом, думаю, вполне будет доволен на таком выезде ничейным результатом. «Зенит» вообще редко играет в открытый футбол, с чего бы ему раскрываться в предстоящем матче. ЦСКА, конечно, не хватает футболистов в атакующей группе, чтобы взламывать такую оборону, как у «Зенита», пробить ее будет очень и очень сложно.

0:0 или 1:1 – наиболее, на мой взгляд, вероятный исход. Мы видим, что топ-команды во многих чемпионатах пока далеки от оптимальной формы. В таких обстоятельствах рассчитывать на результативный матч, я думаю, не приходится. Я бы взял просто-напросто ничейный исход».

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