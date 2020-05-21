Квиз с КраСавой и концерт группы Marselle. Выпускной «Академии футбола»

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У «Академии футбола» – выпускной! Он пройдет 25 июня в онлайн-формате.

В первой части выпускного будет футбольный квиз, который проведут Евгений «КраСава» Савин и Евгений Марков. Уже сейчас вы можете собрать своих друзей и зарегистрировать команду в группе «Академии» ВКонтакте.

А завершат выпускной Леван Горозия и Nel, которые перезапустили группу Marselle. Специально для выпускного «Академии футбола» они выступят с большим концертом интеллигентного хип-хопа, а КраСава все это прокомментирует.

Выпускной – завершение проекта, который Sports.ru и платежная система «Мир» вели с февраля 2020-го.
Почти полгода мы рассказывали, как по-разному смотрят футбол судьи, тренеры, блогеры, комментаторы, тактические гики, представители искусства, бизнеса и других сфер. У нас в гостях побывали Пьерлуиджи Коллина, Сергей Игнашевич, Герман Ткаченко, Мирослав Ромащенко, Алексей Учитель и многие другие.

Все материалы «Академии футбола» доступны на сайте academy2020.ru.

Ждем вас на выпускном!

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