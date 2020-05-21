🏟 В прямом эфире обсуждаем самые атмосферные путешествия на футбол! Присоединяйтесь к трансляции

Скучаете по футбольным путешествиям так же, как мы? Тогда заходите на эфир «Академии футбола» в группе ВКонтакте в 20:00 по московскому времени. В гостях у редакции создатель телеграм-канала «Мог Дома Сидеть», имя которого мы назвать не можем, так как он сохраняет анонимность.

Куда интереснее всего ездить на футбол? В чем разница между топовыми матчами и дерби из глубинки? Насколько важно знать историю, чтобы понимать, что происходит на трибунах? Где взять столько времени и денег, чтобы регулярно пробивать крутые выезды? Задавайте свои вопросы в чате эфира или под этой новостью.

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