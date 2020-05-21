🎭«Юве» или «Наполи»? Сарри или Гаттузо? Дарим 500 рублей за верный прогноз на Кубок Италии

Итальянский футбол только-только вернулся, а уже сегодня будет разыгран трофей!

«Ювентус» и «Наполи» встретятся на «Стадио Олимпико» в Риме. На кону Кубок Италии!

Полуфиналы прошли буквально в конце прошлой недели. Это были первые проблески кальчо после коронавирусной паузы.

Не так уж просто понять, кто сейчас в лучшей форме. «Ювентус» в пятницу не смог забить «Милану» (0:0), несмотря на удаление Ребича, причем Роналду не реализовал пенальти. И все же «бьянконери» пробрались в финал по сумме двух игр.

В матче с «Наполи» они фавориты, а ФОНБЕТ предлагает заманчивый коэффициент на победу «Юве» – 1,70.

Партенопейцы в субботу отбивались от «Интера» весь первый тайм, пропустили от Эриксена прямым ударом с углового, но ближе к перерыву блестяще провели контратаку, а затем удержали нужный счет (1:1), позволивший пройти в финал по сумме двух игр.

«Наполи» будет андердогом в матче против «Юве», и ФОНБЕТ дает по-настоящему сочный коэффициент на победу южан – 3,75.

Жарко будет не только на поле, но и в технических зонах. «Ювентус» возглавляет Маурицио Сарри – уроженец Неаполя, проработавший с «Наполи» три года. Тренер проводит первый сезон в туринской команде, и трофеи ему очень нужны, ведь боссы «бьянконери» не привыкли мириться с поражениями. Задача Сарри – побить родной «Наполи».

С партенопейцами работает живая легенда кальчо Дженнаро Гаттузо. Рино принял команду по ходу сезона, и его «Наполи» уже побеждал «Юве» в январской встрече в Серии А (2:1). Кто же сегодня поднимет Кубок Италии? Сарри? Или Гаттузо? Чья харизма круче?

ФОНБЕТ в любом случае подарит вам 500 рублей за верный прогноз.