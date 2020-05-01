🥂Кальчо возвращается! Дарим 500 рублей за верный прогноз на «Юве» – «Милан»🥳

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Сегодня в ответном полуфинале Кубка Италии «Ювентус» примет «Милан». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Первый матч прошел аж четыре месяца назад. На «Сан-Сиро» команды сыграли со счетом 1:1. «Юве» – явный фаворит ответного матча. ФОНБЕТ дает на победу «бьянконери» коэффициент 1,60.

Впрочем, «Милан» в последнее время выходит в финалы Кубка Италии каждые два года. 2016-й, 2018-й… Если вы видите в этом тенденцию, то знайте, что у ФОНБЕТ классный коэффициент на победу «россонери» – 5,30.

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