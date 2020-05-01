Дмитрий Сычев и Денис Казанский в прямом эфире «Академии футбола». Подключайтесь в 20:00 по Москве!

В гости к «Академии футбола» 9 июня придут комментатор Денис Казанский и бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев. Вместе они ведут на ютубе шоу «Сычев-подкаст. И Денис Казанский».

В прямом эфире в группе «Академии футбола» ВКонтакте, который начнется в 20:00 по Москве, Сычев и Казанский поговорят о ключевых этапах карьеры футболиста и о том, как спортсменам строить свою жизнь после футбола.

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