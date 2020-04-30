Андрей Лунев в прямом эфире «Академии футбола». Подключайтесь в 21:00 по Москве!

В субботу 6 июня проект платежной системы «Мир» и Sports.ru «Академия футбола» проведет прямой эфир с вратарем сборной России и «Зенита» Андреем Луневым. Посмотреть его можно будет в группе «Академии» ВКонтакте и на сайте «Академии футбола» в 21:00.

Журналист Sports.ru Евгений Марков и создатель образовательного футбольного проекта «Дела футбольные» Дмитрий Кортава будут задавать вопросы о том, как вратарь воспринимает футбол: насколько его взгляд отличается от взгляда полевого игрока? Как построен тренировочный процесс? Что по поводу психологической подготовки? Задумываются ли футболисты (и Лунев в частности) о том, что будут делать после завершения карьеры?

Эфир пройдет в рамках тематического блока «Академии» про карьеру футболиста. На сайте проекта будет много текстов, игр и флешмобов на эту тему – следите за обновлениями. А пока можете раздать «Оскары» сборной России по футболу.