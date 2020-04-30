Эфир «Академии футбола» о спорте и большом искусстве: разговор с Алексеем Учителем. Присоединяйтесь в 20:00 по Москве!

В гостях у «Академии футбола» режиссер и продюсер Алексей Учитель! 4 июня в 20.00 в нашей группе в «ВКонтакте» мы поговорим с ним о футболе как о материале для большого искусства.

Как смотрит футбол режиссер? Что в футболе так привлекает миллионы людей по всему миру? Можно ли считать футбол формой современного искусства?

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