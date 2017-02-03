Малафеев о конфликте с Дзюбой: «Он отказался ехать в Европу и говорит полную чушь»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» после ухода из клуба рассказал о конфликте с форвардом .

– Уход Дзюбы в тульский «Арсенал» в 2018 году. Как это было? Почему возник конфликт?

– На тот момент главный тренер «Зенита» не захотел видеть Дзюбу в команде. Соответственно, мне нужно было пристроить Дзюбу, найти ему новый клуб для аренды. Я искал варианты за границей, чтобы не усиливать конкурентов по чемпионату России.

Ехать в Европу Дзюба отказался – я предлагал ему команды из чемпионатов Турции, Греции. Команды из европейских топ-лиг просто не взяли бы Дзюбу поиграть за них четыре месяца: либо его должны были покупать сразу зимой, либо включать в арендное соглашение опцию выкупа.

Сложно было интегрировать Дзюбу в команду из более статусного чемпионата. Тем более, что он сам сказал: «Я не рассматриваю клубы за границей».

– Дзюба говорил, что у вас произошел резкий разговор после того, как вы не захотели отпускать его из «Зенита».

– Это глупо, потому что, как я уже сказал ранее, моей задачей как раз было его отпустить. Как я мог его не отпускать? Если бы я уперся даже в теории, зачем мне это делать, и как я могу испытывать к нему какую-либо неприязнь?

Не знаю, как можно себе представить подобную ситуацию. То есть я без году неделю пришел в «Зенит» в ноябре, а через месяц говорю самому Манчини, что нам нужно избавиться от Артема? Дзюба говорит полную чушь.

С тульским вел переговоры лично я. Зачем мне было проводить с ними переговоры? Чтобы одновременно не отпускать его никуда? Чушь.

– Дзюба говорил, что вы неоднократно пытались его как-то спровоцировать, вели себя «омерзительно».

– Когда человек говорит подобные вещи, он должен отвечать за них. Пусть объяснит, что именно и как я ему говорил. Просто трезво оцените ситуацию: я, интеллигентный человек из Санкт-Петербурга, спокойный, рассудительный, и просто так начал ему говорить «омерзительные вещи»? Для чего мне это нужно?

За все время переговоров по его уходу из «Зенита» в 2018 году мы разговаривали с Дзюбой 2,5 раза – через его представителей. Как я ему мог сказать что-то «омерзительное»? Дзюба просто для чего-то решил все это выдумать.

Любой нормальный человек в подобной ситуации будет искать возможности для конструктивного диалога. Если ему что-то не нравилось, мы могли всегда это спокойно обсудить.

А решил делать все это через прессу, намеренно бил по моей репутации. И все это учитывая, что я никак не могу ему ответить. Это ровно то же самое, если бы я вызвал Дзюбу на спарринг и связал ему руки, а сам наносил удары по нему. Одностороннее движение, – сказал Малафеев в интервью Metaratings.

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