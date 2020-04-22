Немецкая классика! Трансляция матча «Боруссия» – «Бавария» и 500 рублей в подарок за ставку

Сегодня состоится главный матч мая, если не всей весны! В Дортмунде «Боруссия» примет «Баварию».

Бундеслига – единственный чемпионат топ-уровня, который уже возобновился вопреки пандемии коронавируса. После паузы сыграно два тура, «Боруссия» и «Бавария» в отличной форме! Рурская команда разбила «Шальке» (4:0) и «Вольфсбург» (2:0), а мюнхенцы не оставили шансов «Униону» (2:0) и «Айнтрахту» (5:2).

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Сегодняшний матч на «Сигнал Идуна Парк» станет решающим в борьбе за чемпионство. Сейчас «Бавария» опережает конкурента на 4 очка. Директор «Боруссии» Михаэль Цорк прямо сказал: «Если мы хотим бороться за титул, то должны выиграть этот матч». Дортмундцам будет непросто обеспечить себе победу – соперник крайне силен.

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