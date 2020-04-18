📺Смотрите дерби «Боруссия» – «Шальке»🏟 Бонус 500 рублей ждет вас

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Сегодня «Боруссия» принимает «Шальке» в Дортмунде. Это рурское дерби, скучно точно не будет!

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Дерби – главное событие 26-го тура. «Боруссии» нужна победа над соседями, ведь надо догонять «Баварию» в борьбе за титул, а мюнхенцы сейчас на 4 очка впереди.

Покажут ли черно-желтые свой класс в первом матче после паузы? Или «Шальке» превзойдет вечного соперника на его поле? Все это вы узнаете из трансляции вместе с ФОНБЕТ!