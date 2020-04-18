Семин о том, что Филатов не поддержал его кандидатуру: «Удивлен и очень сильно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин удивлен решением экс-президента клуба Валерия Филатова не поддержать его кандидатуру.
Совет директоров «Локо», куда входит друг Семина и экс-президент клуба Филатов, единогласно выступил против продления контракта с 73-летним специалистом. С первого июня «Локомотив» возглавит Марко Николич.
– В шорт-листе была ваша фамилия с продлением контракта и Николича. Ваш соратник Филатов не поддержал вас и выбрал серба. Вы удивлены?
– Удивлен и очень сильно!
– Как вы думаете, почему так произошло?
– Видимо, [вмешались] другие силы! Футбол только забыли! – сказал Семин в интервью Metaratings.ru.
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