Семин о том, что Филатов не поддержал его кандидатуру: «Удивлен и очень сильно»

Главный тренер «Локомотива» удивлен решением экс-президента клуба не поддержать его кандидатуру.

Совет директоров «Локо», куда входит друг Семина и экс-президент клуба Филатов, единогласно выступил против продления контракта с 73-летним специалистом. С первого июня «Локомотив» возглавит .

– В шорт-листе была ваша фамилия с продлением контракта и Николича. Ваш соратник Филатов не поддержал вас и выбрал серба. Вы удивлены?

– Удивлен и очень сильно!

– Как вы думаете, почему так произошло?

– Видимо, [вмешались] другие силы! Футбол только забыли! – сказал Семин в интервью Metaratings.ru.

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