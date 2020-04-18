Семин о том, что Филатов не поддержал его кандидатуру: «Удивлен и очень сильно»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Валерий Филатов Марко Николич Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин удивлен решением экс-президента клуба Валерия Филатова не поддержать его кандидатуру. 

Совет директоров «Локо», куда входит друг Семина и экс-президент клуба Филатов, единогласно выступил против продления контракта с 73-летним специалистом. С первого июня «Локомотив» возглавит Марко Николич.

– В шорт-листе была ваша фамилия с продлением контракта и Николича. Ваш соратник Филатов не поддержал вас и выбрал серба. Вы удивлены? 

– Удивлен и очень сильно! 

– Как вы думаете, почему так произошло? 

– Видимо, [вмешались] другие силы! Футбол только забыли! – сказал Семин в интервью Metaratings.ru.

«Хотели бы жить в мире, где булки на деревьях растут, а люди питаются святым духом, но этого не будет». «Локо» пытается объяснить уход Семина

Первый сезон Семина-тренера в «Локо»: верил в белые футболки, открыл Горлуковича, выгнал Петракова за бокал шампанского

Семин всегда воевал с президентами «Локо». Они лезли в тактику, финтили с трансферами и не пускали в раздевалку

С Семиным «Локо» выиграл 12 трофеев. Без Семина – всего 2

Опрос

«Локомотив» и Семин расстаются. Что скажете?
16063 голосa
Верное решение!
8%
Верное решение, но надо было ждать лета
13%
Это полный провал
79%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья