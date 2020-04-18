Евгений Фролов: «Не уверен, что будет штраф за мои слова. Поднялась такая шумиха»

Вратарь прокомментировал информацию о штрафе от клуба за политические высказывания.

Ранее блогер заявил, что самарцы оштрафовали Фролова на 1,4 миллиона рублей. Позже Фролов опроверг это.

– Какой была твоя первая реакция, когда Савин написал про штраф? Он же отметил тебя в инстаграме в своем посте.

– Да, я сначала не понял, что это за очередная активность у меня в инстаграме. Начали прилетать сообщения о каких-то отметках, подписках. Думаю: «Ага, опять что-то в прессе появилось».

Когда начал листать, увидел, что Сава меня отметил. Не вопрос. Я прочитал, что там написано. Люди, которые это прочитали, их это очень встревожило, многие переживают за меня.

Но на данный момент никакого штрафа нет. И по большому счету мы его не обсуждали. Я не уверен, будет ли вообще какой-то штраф за мои слова.

– Но речь же о штрафе все-таки шла?

– Да. Клуб сказал, что может меня оштрафовать. Они эту информацию вывесили в сети. Я отнесся к этому спокойно: будет штраф – не вопрос. Но на данный момент – уже столько времени прошло – штрафов никаких нет. Не уверен, что он будет, потому что поднялась такая шумиха.

– Из чего складывается штраф в почти 1,5 млн рублей?

– Это часть моей зарплаты.

– Третья, пятая, десятая?

– Нет, у меня не настолько большая зарплата. Просто часть. Большая, существенная.

– Получается, Савин сказал неправду – сумма вроде верная, а самого штрафа-то нет.

– Вокруг моей истории много догадок, хитросплетений. Но по факту, могу сказать честно: если бы штраф был, я бы так и сказал – мол, да, он есть. Мне скрывать нечего. Но на данный момент его нет.

Что будет дальше – посмотрим. Я к любому развитию событий буду относится спокойно. Сава решил написать про штраф – это его решение.

– На что потратишь 1,4 млн рублей, если не отдашь их «Крыльям»?

– Даже не знаю.

– Можно помочь врачам, например.

– Есть желание помочь маленькой девочке. Арнелла ее зовут. О ней Савин как раз писал. Я не хотел об этом говорить, но я перевел уже ей определенную сумму. Будет что-то конкретное – может, поговорим, – сказал Фролов Metaratings.