Смотрите завтра прямой эфир с помощником главного тренера сборной России Мирославом Ромащенко

Академия футбола при поддержке РФС проведет прямой эфир с помощником главного тренера сборной России Мирославом Ромащенко. Журналист Sports.ru Александр Дорский поговорит с ним о том, как анализировать игру соперника и правильно строить тактический план на матчи.

Академия футбола – это проект команды платежной системы «Мир», партнера сборной России по футболу, и Sports.ru о том, какая сложная, многомерная и чрезвычайно увлекательная игра – футбол.

Мы будем рады вашим вопросам и комментариям!

Эфир – завтра, 6 мая, в 19.00 по московскому времени, будет доступен в официальной группе проекта в ВКонтакте, на сайте «Академии футбола» и на главной странице Sports.ru.