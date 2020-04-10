Sports.ru проведет прямой эфир с Сергеем Игнашевичем

Sports.ru приглашает вас в прямой эфир с наставником московского «Торпедо» Сергеем Игнашевичем в рамках «Академии футбола» . Журналист Sports.ru Александр Дорский обсудит с ним тонкости работы главным тренером.

«Академия футбола» – это проект команды платежной системы «Мир», партнера сборной России по футболу, и Sports.ru о том, какая сложная, многомерная и чрезвычайно увлекательная игра – футбол.

В эти дни «Академия» рассказывает о том, что должен знать современный тренер. Что видно с бровки? Что важнее — тактическая выучка или умение мотивировать игроков? Что происходит в перерывах в раздевалке? Как меняется взгляд на футбол, когда из игрока становишься тренером?

Об этом и многом другом – в прямом эфире с Сергеем Игнашевичем. Мы будем рады вашим комментариям!

Встречаемся завтра, 24 апреля, в 18.00 по московскому времени.

Эфир пройдет на сайте Sports.ru и группе «Академии футбола» ВКонтакте, где вы сможете задать вопросы Сергею.