Массимо Каррера: «Я хотел Марио Фернандеса и Менье, но Петкович был лучшим из предложенных вариантов»

Бывший тренер объяснил переход в команду защитника в 2017 году.

«По вашему мнению, если бы мне предложили сильных игроков, я бы отказался? Я взял того футболиста, которого мог!

Я хотел , и других сильных, но дорогих игроков. Меня не смогли порадовать ими, и Петкович был лучшим среди предложенных скаутами вариантов.

Кроме [Эмиля] Саломонсона не было никого из тех, о ком вы мне писали [о ]», – заявил Каррера в интервью Metaratings.