Массимо Каррера: «Я хотел Марио Фернандеса и Менье, но Петкович был лучшим из предложенных вариантов»

Теги Спартак премьер-лига Россия Тома Менье Марио Фернандес Марко Петкович Массимо Каррера Кенни Тете Футбол

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил переход в команду защитника Марко Петковича в 2017 году.

«По вашему мнению, если бы мне предложили сильных игроков, я бы отказался? Я взял того футболиста, которого мог!

Я хотел Марио Фернандеса, Тома Менье и других сильных, но дорогих игроков. Меня не смогли порадовать ими, и Петкович был лучшим среди предложенных скаутами вариантов.

Кроме [Эмиля] Саломонсона не было никого из тех, о ком вы мне писали [о Кенни Тете]», – заявил Каррера в интервью Metaratings.

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