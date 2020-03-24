Смотрите прямую трансляцию лекции Александра Дорского в «Академии футбола»

«Академия футбола», которую Sports.ru делает совместно с платежной системой «Мир», пригласила в гости одного из ведущих экспертов по российскому футболу – Александра Дорского.

В рамках прямого эфира во ВКонтакте Дорский ответит на вопросы о том, чем российский футбол отличается от футбола других европейских стран, какие книги и блоги надо читать, чтобы научиться понимать игру – и на многие другие. Вполне возможно, что он ответит и на ваш – для этого надо зайти в трансляцию и написать вопрос.

«Академия футбола» – проект для болельщиков, которые хотят глубже понимать футбол и научиться смотреть на него с разных сторон.