Йович не покинет «Реал» летом

не собирается расставаться с 22-летним форвардом по окончании сезона.

Об этом сообщает As со ссылкой на источник в мадридском клубе.

«Лука находится в идеальном возрасте, чтобы продолжать расти и как футболист, и как человек. Он подписал контракт до 2025 года, и мы рассчитываем на него.

В дебютном сезоне никому нелегко из-за адаптации к новой стране, языку и культуре, но его потенциал нам известен, и никто в его возможностях не сомневается.

[о том, что Йовича обвиняют в нарушении карантина] Он не делал ничего без ведома «Реала», и полиция Сербии была проинформирована о его прибытии. Из мухи сделали слона», – сказал источник.

Ранее сообщалось, что «Реал» может обменять Йовича на форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда с доплатой.