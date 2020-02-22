Палмери о Серии А: «Правительство прорабатывает сценарий матчей без зрителей до 2021 года»

Правительство Италии может запретить проводить в стране футбольные матчи в присутствии зрителей до января 2021 года, сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери.

«Согласно утечкам информации, следующие меры итальянского правительства [по борьбе с коронавирусом] свидетельствуют о том, что вряд ли футбольные матчи будут проводиться со зрителями до января 2021 года», – написал Палмери в твиттере.

Позже журналист уточнил, что решение об этом еще не принято.

«По моей информации, правительство Италии планирует поручить лиге проведение матчей Серии А без зрителей до января 2021.

Пока что это лишь планы, никто не знает, как все будет на деле. Сейчас решение об этом пока не приятно. В правительстве прорабатывают этот сценарий и считают, что единственный вариант, при котором возобновление футбола в Италии возможно, – проведение матчей без зрителей вплоть до января 2021 года.

Любое массовое скопление людей, которое сопровождает матчи в Италии или где-либо еще, – большой риск. Поэтому при принятии того или иного решения правительство Италии и Серия А будут консультироваться с учеными, врачами и другими специалистами», – цитирует Палмери Metaratings.