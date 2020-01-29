Экс-игрок Александр Кержаков рассказал о своих любимых хоккеистах.

«Я восхищаюсь Овечкиным как хоккеистом, а люблю Панарина. И еще мне нравится Андрей Василевский. У меня вообще есть мечта – хотя бы раз выйти и сыграть в хоккейных воротах в любительском матче. Вот в футболе это было, я даже на чемпионате города играл в воротах второй тайм.

Овечкин для мирового хоккея – как Роналду и Месси в одном флаконе. Я очень переживаю за то, чтобы он как можно ближе подошел к рекорду Уэйна Гретцки. А если так получится, то и побил бы его. Это было бы здорово», – сказал Кержаков.

Овечкин больше всех пострадал от остановки сезона. Не забьет 50 и не догонит Гретцки