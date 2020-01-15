📺Трансляция и 500 рублей за верный прогноз! Чемпионат Беларуси спасает от скуки вечером в пятницу🍿

Нечего посмотреть в пятницу вечером? Ошибаетесь! Сегодня в стартовавшем чемпионате Беларуси новый матч: один из лидеров белорусского футбола минское «Динамо» принимает новичка высшей лиги – брестский «Рух».

Минчане – железный фаворит, ФОНБЕТ дает на их победу 1,38.

Ничья оценена коэффициентом 4,80, победа «Руха», который в последнем товарищеском матче разобрался с пятой командой Финляндии, – 9,50, а на гол дерзкого новичка дают зарядить за 2,20.

Матч можно посмотреть на сайте ФОНБЕТ, а верный прогноз и ставка принесут вам 500 рублей бонуса!