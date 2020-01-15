Sports.ru и ВКонтакте запустили приложение «Академия футбола»

Sports.ru и социальная сеть ВКонтакте в рамках спецпроекта «Академия футбола» при партнерстве платежной системы Мир запустили интерактивное приложение.
Приложение состоит из 5 разделов:
1. Лекции
Здесь пользователи могут смотреть онлайн-трансляции мероприятий. Например, уже доступна лекция Пьерлуиджи Коллины.
2. Викторины
В этом разделе будут тесты, игры, вопросы на знание футбольной культуры.
3. Калькулятор болельщика
Хотите узнать, что произошло в том году, когда вы начали болеть за сборную?
4. Маска
Узнайте, кто вы из сборной России: Черчесов, Головин, Дзюба или Фернандес? Примерьте нашу крутую маску!
5. Опрос
В этом разделе появятся интерактивные опросы, которые можно будет пройти во время лекции.
Также вы можете посетить хаб «Академии футбола», где много интересных текстов, тестов и полезных материалов.