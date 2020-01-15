Sports.ru и ВКонтакте запустили приложение «Академия футбола»

Sports.ru и социальная сеть ВКонтакте в рамках спецпроекта «Академия футбола» при партнерстве платежной системы Мир запустили интерактивное приложение.







Приложение состоит из 5 разделов:



1. Лекции



Здесь пользователи могут смотреть онлайн-трансляции мероприятий. Например, уже доступна лекция Пьерлуиджи Коллины.

2. Викторины

В этом разделе будут тесты, игры, вопросы на знание футбольной культуры.

3. Калькулятор болельщика

Хотите узнать, что произошло в том году, когда вы начали болеть за сборную?

4. Маска

Узнайте, кто вы из сборной России: Черчесов, Головин, Дзюба или Фернандес? Примерьте нашу крутую маску!

5. Опрос

В этом разделе появятся интерактивные опросы, которые можно будет пройти во время лекции.





Также вы можете посетить хаб «Академии футбола», где много интересных текстов, тестов и полезных материалов.