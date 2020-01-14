Придумайте дизайн награды лучшему молодому игроку Евро-2020 и выиграйте два билета на финал

Теги Sports.ru Евро-2020 натив Футбол

Азербайджанская компания SOCAR вместе с УЕФА запустила конкурс на новый концепт награды Best Young Player – ее вручат на Евро-2020 лучшему футболисту 23 лет и младше. 

Чтобы поучаствовать, необходимо отправить заявку на специальный сайт до 15 марта. Как может выглядеть такой концепт? Команды Sports.ru, Киберспорт на Sports.ru и Betting Insider нарисовали свои варианты и тоже борются за победу – посмотрите, как это выглядит. 

Победителя выберет специальная комиссия, в которую войдут дизайнеры, арт-директора и представители УЕФА. И автор лучшего варианта не только увидит, как его концепт превращается в настоящую награду под эгидой УЕФА, но и получит два билета на финал турнира на «Уэмбли». 

Присылайте свой дизайн награды лучшему молодому игроку и получите два билета на финал Евро-2020

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