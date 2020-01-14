«Ман Сити» еще ни разу не выигрывал у «Реала» в ЛЧ. Но букмекеры считают фаворитом «Сити»

Сегодня в матче ⅛ Лиги чемпионов «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Манчестер Сити».

В этой игре эксперты букмекерской компании «ФОНБЕТ» отдают предпочтение гостям – на победу англичан можно поставить с коэффициентом 2.45. Вероятность победы «Реала» оценивается в 2.85.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ обе команды – в числе лидеров по забитым мячам. Аналитики предполагают, что в сегодняшнем матче будет больше 2 голов (1.65).

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