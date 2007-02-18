«Атлетико» не проигрывал в 12 последних еврокубковых матчах на своем поле. Но букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом

Сегодня в матче ⅛ Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет против «Ливерпуля». Гости являются фаворитом встречи (2.30), на победу испанского клуба можно поставить по коэффициенту 3.25.

Эксперты букмекерской компании «ФОНБЕТ» отмечают, что «Атлетико» не проигрывал в последних 12 еврокубковых матчах на своем поле. 1.62 – коэффициент на то, что клуб Симеоне не проиграет и сегодня.

Также аналитики компании отметили эффективность «Ливерпуля»: клуб выиграл четыре последних матча, не пропустив. Поставить на сухую победу команды Клоппа можно по коэффициенту 3.65.

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