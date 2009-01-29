«МЮ» сыграет против «Сити» без Рэшфорда – у команды нет шансов? Букмекеры не верят в камбэк на «Этихаде»

Сегодня «Ман Сити» сыграет с «МЮ» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги. Напомним, первая встреча закочилась со счетом 3:1 в пользу «Сити».

Аналитики букмекерской компании «ФОНБЕТ» считают клуб Гвардиолы фаворитом матча (1.32). Шансы «МЮ» на победу оцениваются коэффициентом 8.40.

Эксперты отмечают, что в последних матчах между командами часто играет ставка «обе забьют»: пять проходов в шести последних играх.

Но встречу на «Этихаде» пропустит Маркус Рэшфорд, забивший 4 из 7 голов «МЮ» в этом розыгрыше трофея. Поставить на то, что «МЮ» не забьет, можно по коэффициенту 2.15.

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