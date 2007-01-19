У «Ливерпуля» только одна победа над «МЮ» в пяти последних матчах на «Энфилде» в АПЛ. Но букмекеры считают фаворитом клуб Клоппа

Сегодня «Ливерпуль» примет «МЮ» в матче 23-го тура АПЛ. Эксперты ФОНБЕТ подобрали прогнозы на игру:

Инд. тотал «Ливерпуля» меньше 1.5 – 2.45

«Ливерпуль» забил уже 50 мячей в текущем сезоне АПЛ, но последние матчи против «МЮ» не получаются у команды результативными: команда Клоппа забивала меньше 1.5 мячей в 10 из 11 последних личных встреч в чемпионате Англии.

Победа «МЮ» или ничья – 3.00

Клуб Клоппа – фаворит, но игры против «МЮ» на «Энфилде» часто не получаются простыми для «Ливерпуля»: одна победа в пяти последних встречах в АПЛ.

«МЮ» прервет победную серию «Ливерпуля» в АПЛ, или Клопп обыграет непростого соперника? Делайте свои ставки вместе с ФОНБЕТ и получите шанс выиграть бонус до 10 000 рублей.