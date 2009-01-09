«Барселона» – «Атлетико»: кто сыграет в финале Суперкубка Испании против «Реала»? Сделайте ставку и участвуйте в розыгрыше призов на 35 млн рублей

Сегодня «Барселона» в полуфинальном матче Суперкубка Испании сыграет против «Атлетико». Эксперты ФОНБЕТ подобрали прогнозы на матч:

Суарес забьет – да (2.70)

Суарес находится в отличной форме: уругваец поучаствовал в каждом из 10 последних голов «Барсы» в Ла Лиге. Отметим, форвард забил три мяча в четырех последних играх клуба.

Обе забьют – да (1.80)

В заявку на матч не попал основной голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген. Напомним, он пропускал и прошлый матч каталонцев против «Эспаньола» (2:2).

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