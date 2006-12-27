Skyeng разыгрывает поездку на футбол в Англию. Что нужно сделать, чтобы принять участие?

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Sports.ru и Skyeng разыгрывают поездку мечты – на футбол в Англию!

Вас ждет не просто поездка, а целое путешествие:

  1. Бесплатные авиабилеты туда и обратно
  2. Оплаченное проживание
  3. Купленные билеты на матч АПЛ в Лондоне
  4. Помощь с оформлением визы
  5. Трансфер от и до стадиона

Чтобы принять участие, вам всего лишь необходимо:

  1. Оставить заявку на участие
  2. Пройти бесплатный урок
  3. Приобрести платный курс со скидкой 2000 рублей по промокоду SPORTSRU

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ МОЖНО ПО ССЫЛКЕ

Важно выполнить все пункты, чтобы стать участником розыгрыша.

Розыгрыш продлится до 8 января, торопитесь.

С правилами акции можно ознакомиться здесь.