Skyeng разыгрывает поездку на футбол в Англию. Что нужно сделать, чтобы принять участие?

Sports.ru и Skyeng разыгрывают поездку мечты – на футбол в Англию!

Вас ждет не просто поездка, а целое путешествие:

Бесплатные авиабилеты туда и обратно Оплаченное проживание Купленные билеты на матч АПЛ в Лондоне Помощь с оформлением визы Трансфер от и до стадиона

Чтобы принять участие, вам всего лишь необходимо:

Оставить заявку на участие Пройти бесплатный урок Приобрести платный курс со скидкой 2000 рублей по промокоду SPORTSRU

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ МОЖНО ПО ССЫЛКЕ





Важно выполнить все пункты, чтобы стать участником розыгрыша.

Розыгрыш продлится до 8 января, торопитесь.

С правилами акции можно ознакомиться здесь.