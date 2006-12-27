Skyeng разыгрывает поездку на футбол в Англию. Что нужно сделать, чтобы принять участие?

Sports.ru и Skyeng разыгрывают поездку мечты – на футбол в Англию!
Вас ждет не просто поездка, а целое путешествие:
- Бесплатные авиабилеты туда и обратно
- Оплаченное проживание
- Купленные билеты на матч АПЛ в Лондоне
- Помощь с оформлением визы
- Трансфер от и до стадиона
Чтобы принять участие, вам всего лишь необходимо:
- Оставить заявку на участие
- Пройти бесплатный урок
- Приобрести платный курс со скидкой 2000 рублей по промокоду SPORTSRU
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ МОЖНО ПО ССЫЛКЕ
Важно выполнить все пункты, чтобы стать участником розыгрыша.
Розыгрыш продлится до 8 января, торопитесь.
С правилами акции можно ознакомиться здесь.