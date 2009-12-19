Тренер вратарей «Урала» завел блог на Sports.ru. Подписывайтесь!

Тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилев открыл блог на Sports.ru.

В октябре на Sports.ru вышло интервью Шпилева, который объездил почти все клубы Бундеслиги, изучая тонкости работы вратарей, познакомился с Юлианом Нагельсманном, привез в Екатеринбург уникальные технологии, которых нет ни в Москве, ни в Питере. Теперь заводит блог на Sports.ru.

«Название «Goalkeepingspieler» – микс английского и немецкого языков, можно перевести как вратарь-игрок», – объясняет Шпилев. Такое же название – у инстаграма тренера (обязательно подписывайтесь, там много интересных упражнений).

Открытие блога действующего тренера вратарей РПЛ – суперсобытие, потому что мы недооцениваем игру голкиперов и чаще всего обсуждаем их только в моменты грубых ошибок. Четкая работа вратаря, даже рискованный, но безошибочный выход вратаря на кросс,для нас нечто будничное, само собой разумеющееся. Но есть много сложных и незаметных деталей, которые влияют на качество даже такого мелкого действия.

О таких деталях Андрей Шпилев и будет рассказывать в этом блоге. Первая тема – игра вратарей при передачах из зон, из которых чаще всего делают голевые пасы.

Подписаться на блог можно здесь.

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