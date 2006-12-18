«Барселона» – «Реал»: кто выйдет на первое место Ла Лиги после класико? Сделайте прогноз и участвуйте в розыгрыше бонуса до 10 000 рублей

В перенесенном матче 10-го тура Ла Лиги «Барселона» сыграет против «Реала». Обе команды набрали по 35 очков в турнирной таблице – кто выйдет на первое место после класико? Эксперты ФОНБЕТ подобрали ставки на матч:

Обе забьют – 1.45

Класико – это голы. Последние матчи команд на «Камп Ноу» получаются не просто результативными, в них отличаются обе команды: ставка «обе забьют» играла в 16 последних матчах на поле «Барселоны».

Тотал больше 3 – 1.65

Бензема и Месси – лидеры гонки бомбардиров в Ла Лиге (у обоих по 12 мячей). Матч станет не только игрой за первое место в чемпионате, но и соперничеством форвардов. Букмекеры оценили вероятность того, что нападающие помогут сыграть ставке «тотал больше 3» в 60%.

«Барселона» или «Реал»: кто победит в класико? Букмекерская компания ФОНБЕТ подготовила выгодную акцию к матчу: сделайте ставку и получите шанс выиграть до 10 000 рублей!