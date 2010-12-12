«Краснодар» победит «Хетафе» и выйдет в плей-офф Лиги Европы? Сделайте прогноз и участвуйте в розыгрыше бонуса до 10 000 рублей

Уже сегодня «Краснодар» сыграет решающий матч в групповом этапе Лиги Европы против «Хетафе». Российский клуб сможет выиграть и пройти в плей-офф турнира? Эксперты ФОНБЕТ подобрали прогнозы на матч:

Победа «Краснодара» с форой (0) – 3.55

«Краснодар» выиграл в ЛЕ три матча подряд, но фаворитами считаются хозяева (1.65). Российскому клубу необходимо побеждать, чтобы продолжить выступление в еврокубках. Ставка с подстраховкой на фору (0) за 3.55 – это выгодно.

Инд. тотал «Хетафе» меньше 1.5 – 1.80

Испанский клуб не слишком результативно играет в ЛЕ: забивали не больше одного гола в 9 из 10 последних матчей в еврокубке. Отметим, ставка также проходила в четырех матчах клуба из последних пяти во всех турнирах.

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