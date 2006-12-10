«Зенит» и «Бенфика» снова сыграют результативно? Решающие матчи группового этапа ЛЧ – шанс выиграть до 10 000 рублей

Уже сегодня «Зенит» сыграет решающий матч в групповом этапе Лиги чемпионов – сможет ли Семак вывести свою команду в плей-офф турнира? Эксперты ФОНБЕТ подобрали прогнозы на матч против «Бенфики»:

Обе забьют – 1.60

Матчи «Бенфики» в этом сезоне ЛЧ получаются результативными: во всех пяти играх проходила ставка «обе забьют». Отметим, этот вариант играл и в двух последних личных встречах команд.

Тотал больше 3 – 2.20

К этому матчу «Зенит» подходит не в оптимальном составе: игру пропустит основной центральный защитник команды Ярослав Ракицкий. А «Бенфика» играет в обороне ненадежно: тотал больше 3 проходил в трех матчах из последних четырех.

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