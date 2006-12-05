🔴⚪️🌊Глеб Чернявский и Александр Дорский зажигают на лучших каналах Sports.ru о «Спартаке» и «Зените». Подписывайтесь и следите

Привет, красно-белые и сине-бело-голубые!

В эти выходные «Спартак» и проведут заключительные матчи в чемпионате России перед зимней паузой.

Соперником петербуржцев в пятницу станет «Динамо», набравшее ход после назначения Кирилла Новикова.

В воскресенье москвичи встретятся с неуступчивым «Ростовом» Валерия Карпина.

Мы приготовили для вас сюрприз и позвали главных специалистов по вашим командам – Глеба Чернявского и Александра Дорского! Они будут делиться своими мыслями и наблюдениями на лучших каналах Sports.ru о и «Зените».

Будет много интересного! Подписывайтесь, и вы ничего не пропустите!😉

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