Джеррард о «Золотом мяче»: «Я фанат Месси номер 1, но ван Дейк заслужил приз в этом сезоне»

Экс-игрок Стивен Джеррард заявил, что защитник команды Вирджил ван Дейк заслуживает получить «Золотой мяч» по итогам сезона.

«Я однозначно фанат Месси номер 1. Он очень нравится мне как игрок. У него какая-то неприличная статистика забитых мячей и отданных голевых передач.

Но если мы говорим о стабильной игре одного футболиста на протяжении всего сезона, который взял Лигу чемпионов и безошибочно действовал в каждом матче, то это значит, что этот игрок заслуживает получить «Золотой мяч», – сказал Джеррард.

Церемония вручения награды состоится завтра, 2 декабря, в Париже. На награду, помимо Месси и ван Дейка, претендует нападающий «Ювентуса» .