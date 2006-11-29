Черная пятница у букмекеров: получите бонус для беспроигрышной ставки и заработайте на матчах уикенда

Сегодня проходит главная акция со скидками – Черная пятница. Если вы играете на ставках, сегодня лучшее время получить специальный бонус от букмекерской компании ФОНБЕТ и поставить на топовые матчи уикенда:

«Зенит» – «Спартак»

Главный матч 18-го тура РПЛ. Отметим, «Зенит» выиграл у «Спартака» три из четырех последних официальных матчей на своем поле. Победа клуба Семака оценивается коэффициентом 1.50.

«Атлетико» – «Барселона»

«Барселона» идет на первом месте в Ла Лиге, но делит очки с «Реалом». Поэтому в выездном матче с «Атлетико» каталонцам нужна только победа, однако они не обыгрывали мадридский клуб два гостевых матча подряд (две ничьи 1:1). Ничья идет за 3.30, а точный счет 1:1 – 6.00.

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