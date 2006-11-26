«Локомотив» – «Байер»: снова забьют обе команды? Экспресс с матчем ЛЧ может принести до 30 000 рублей

Уже сегодня «Локомотив» сыграет против «Байера» в Лиге чемпионов. Команда Семина еще сохраняет шансы на плей-офф ЛЧ, но сможет ли клуб обыграть «Байер»? Эксперты ФОНБЕТ подобрали оптимальные прогнозы:

Обе забьют – 1.67

«Локомотив» играет результативно, в матчах клуба часто отличаются обе команды: ставка «обе забьют» сыграла в 4 последних официальных играх. Напомним, ставка прошла и в первом очном матче соперников в ЛЧ.

Тотал меньше 3 – 1.55

Несмотря на общий тренд ставки «обе забьют», ни в одном матче «Локо» в этом розыгрыше ЛЧ не забивалось больше трех мячей. Вероятность прохода ставки на ТМ3 оценивается в 64%.



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