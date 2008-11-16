Россия и Бельгия забьют больше трех мячей? Ставьте результативно – получите шанс выиграть до 10 000 рублей

Уже сегодня сборная России сыграет с лидером группы I в отборе Евро-2020 – сборной Бельгии. Команды покажут результативный футбол? Эксперты ФОНБЕТ подобрали оптимальные прогнозы на матч.

Обе забьют – 1.65

Обе сборные – самые забивающие в своей группе: 27 и 30 голов, соответственно. Отметим, что ставка «обе забьют» играла в двух последних личных встречах команд.

Тотал больше 3 – 2.25

Две последние очные встречи команд получились голевыми: забивали больше 3 мячей. В отличной форме главные нападающие сборных – Дзюба и Лукаку: форварды отличились в отборе Евро-2020 9 и 6 раз, соответственно.

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