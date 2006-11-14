Франция и Турция вышли на Евро-2020

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Сборная Турции сыграла вничью с Исландией в рамках квалификационного раунда Евро-2020 (0:0). 

В связи с тем, что исландцы потеряли очки, Турция и Франция за тур до окончания группового этапа вышли в финальную часть чемпионата Европы. 

Команда Шенола Гюнеша набрала 20 очков и занимает первое место в группе Н. В активе французов, расположившихся на втором месте, 19 очков и одна игра в запасе.

У Исландии, занимающей третье место, 16 очков. Команда Дидье Дешама в случае равенства очков будет выше исландцев по итогам личных встреч (4:0, 1:0).

Ранее на Евро-2020 вышли сборные Бельгии, Италии, России, Польши, Украины и Испании. 

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