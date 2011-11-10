«Ман Сити» сократит отставание от «Ливерпуля», или команда Клоппа увеличит отрыв в АПЛ? Ставка на матч – ваш шанс выиграть до 10 000 рублей

Главный матч первого круга АПЛ пройдет уже сегодня в 19:30. Сможет ли «Сити» сократить отставание от «Ливерпуля», или команда Клоппа увеличит отрыв? Эксперты ФОНБЕТ подобрали оптимальные прогнозы.

Обе забьют и тотал больше 2.5 – 1.88

На «Энфилде» команда Клоппа всегда показывает атакующий футбол, но в защите «Ливерпуль» не играет так эффективно. Во всех пяти матчах сезона, сыгранных на «Энфилде», проходила ставка «обе забьют и тотал больше 2.5».

Победит «Ливерпуль» – 2.80

У «Ливерпуля» фантастическая статистика в последних матчах АПЛ с «Сити» на «Энфилде»: выиграли 5 из 6 игр. Букмекеры считают небольшим фаворитом матча «Ман Сити», поэтому победа Клоппа за 2.80 – это особенно выгодно.

Чемпионская гонка в АПЛ – это топ-футбол. А линия на матч от букмекерской компании ФОНБЕТ – топовый шанс выиграть на главном событии дня: повышенные коэффициенты и более 450 вариантов для ставок уже ждут.

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