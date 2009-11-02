«Зенит» выиграл первый круг РПЛ

досрочно выиграл 1-й круг чемпионата России по футболу.

По итогам матчей 15-го тура команду Сергея Семака мог обогнать . Однако московский клуб потерял очки в игре против «Уфы» (1:1) и набрал 30 очков после 15 матчей чемпионата.

«Зенит» же с 32 очками гарантировал себе 1-е место в турнирной таблице по итогам 1-го круга. В случае, если питерцы проиграют а «Ростов» одержит победу над «Краснодаром», команда Валерия Карпина сравняется с «Зенитом» по количеству набранных очков, однако будет уступать по итогам личной встречи 13-го тура, которая завершилась со счетом 6:1 в пользу «Зенита».