«Зенит» продлит победную серию в РПЛ, обыграв ЦСКА? 500 рублей для ставки на матч – ваш шанс выиграть без риска

Сегодня в центральной игре 15-го тура РПЛ «Зенит» сыграет против ЦСКА. Аналитики ФОНБЕТ подобрали оптимальные прогнозы на матч.

Победит «Зенит» – 1.67

«Зенит» выиграл в РПЛ три последних матча. Команда Семака играет очень эффективно против ЦСКА на своем поле: не проигрывали в 8 последних матчах.

Инд. тотал «Зенита» больше 1.5 – 1.80

«Зенит» – самая результативная команда чемпионата: забили 29 мячей. Отметим, команда очень эффективно играет на домашнем стадионе: забивали в ворота соперников от 2 мячей и больше в 5 последних матчах на своем поле.

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